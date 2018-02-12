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Çan Belediye Başkanı Kuzu, Çansporlu oyuncuları ziyaret etti

Onur Alp ARSLAN / ÇAN(ÇANAKKALE),() Çanakkale'nin Çan ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, dün İstanbul’da Sultangazispor deplasmanında saldırıya uğrayan Yeni Çansporlu futbolculara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yeni Çanspor...

Çan Belediye Başkanı Kuzu, Çansporlu oyuncuları ziyaret etti

Onur Alp ARSLAN / ÇAN(ÇANAKKALE),()

Çanakkale'nin Çan ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, dün İstanbul’da Sultangazispor deplasmanında saldırıya uğrayan Yeni Çansporlu futbolculara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Yeni Çanspor Tesisleri'nde ziyaret ettiği futbolculara moral veren ve her zaman yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Yeni Çansporlu futbolculara, İstanbul'da Sultangazispor ile oynanan maçın sonunda yapılan saldırıyı kınadığını söyledi. Futbolun, birlik ve beraberliğe vesile olması gerektiğini ifade eden Başkan Kuzu, "Dün Sultangazi'de futbolcularımız topluca çok ciddi bir saldırıya uğradılar. Özellikle millet olarak birlik beraberliğe ihtiyacımız olan bu dönemde, bu tür bir saldırının olması bizleri ciddi anlamda üzmüştür. O anlamda ben bu saldırıları şiddetle kınadığımızın altını çizmek istiyorum. Bizler futbolcularımızın sonuna kadar arkasındayız. İnşallah bunu yapanlar cezasız kalmayacak. Bu olayın üstünün kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bu öyle küçük bir olay değil. Emin olun, Çan'daki herkes futbolcularımıza sahip çıktı hamdolsun. Oyuncularımıza, teknik direktörümüze ve takım yönetimimize geçmiş olsun diletlerimi iletiyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Abdurrahman Kuzu'nun açıklamaları 
-Ziyaretten detaylar

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