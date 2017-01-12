Çalımbay: Önümüzdeki yıl tek hedefim Avrupa Kupası

ANTALYASPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bu sezon ligi ilk 10'da bitirmeyi hedeflediklerini açıklarken, "Tek hedefim önümüzdeki yıl Antalyaspor'un Avrupa kupalarına katılması" dedi.Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı yaptı. Yeni tesislerde ilk toplantıyı yaptıklarını hatırlatan Çalımbay, Antalyaspor'da göreve başladıktan sonra istikrar yakalayıp devreyi iyi bitirdiklerini anlattı. İkinci yarıda da istikrarlı çizgide devam etmeyi hedeflediklerini kaydeden Çalımbay, "Bütün takımlar bizim gibi zorlu maçlar oynayacak. İlk iki maçımızı deplasmanda Gaziantepspor ve Osmanlıspor ile oynayacağız. Onun için de lige zor ve özellikle Gaziantep açısından önemli maça çıkacağız. Bunun farkındayız" dedi."YENİ TRANSFELER HAZIR DEĞİL"Devre arasında kısa ve güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayan Çalımbay, yeni transferler Salih ile Sandro'nun henüz hazır olmadığını söyledi. Salih ve Sandro'nun takıma faydalı olacağına inandığını dile getiren Çalımbay, iki futbolcunun kadroda 1-2 hafta şans bulmasının zor olduğunu belirtti. Yeni transferlerin henüz istediği düzeyde olmadığını aktaran Çalımbay, Salih'in maç eksiği, Sandro'nun da yeni geldi için performansının artması gerektiğini vurguladı.2 FUTBOLCU TRANSFERİRıza Çalımbay, takıma forvet ve kanat oyuncusu olarak 2 futbolcu transfer etmek istediğini söyledi. Takımdan çok memnun olduğunu anlatan Çalımbay, "Amacımız takımı ilk 10'a sokmak ve ilk 10'da iyi yerde olmak. Tüm gayemiz bu. Zor geçecek bir lig bekliyor. Takım olarak hazırız" diye konuştu."SANDRO'YU OYUN DİSİPLİNİ VE İHTİYACIMIZDAN DOLAYI ALDIK"Devre arası döneminde transfer yapmanın zorluğuna değinen Çalımbay, bazı oyuncuları maddi nedenlerden transfer edemediklerini kaydetti. Transfer dönemi sonuna kadar forvet, kanat oyuncusu almak istediklerini dile getirdi. Sandro'nun oynadığı takımlarda sürekli sakatlık nedeniyle forma giymediği yönündeki soruya Çalımbay, şu yanıtı verdi:"Baktığımızda iyi, kariyerli futbolcu. Sandro'yu oyun disiplini ve ihtiyacımızdan dolayı aldık. Kasımpaşa maçında orta saha çıkaramadık, aynı sıkıntıları yaşamak istemiyorum. Her bölgede garantiye gitmek istiyoruz. Hepsinin her bölgenin alternatifi olan kadro kuracağız. Sakatlık konusuna gelince her muayenesi yapıldı, araştırıldı. Biz her türlü tedbiri alarak Sandro'yu transfer ettik. Ben faydalı olacağına inanıyorum.""TEK HEDEFİM ÖNÜMÜZDEKİ YIL ANTALYASPOR'UN AVRUPA KUPALARINA KATILMASI"Antalyaspor'da mutlu olduğunu ve hedeflerini anlatan Çalımbay, "Başarılı olmak istiyorum. En büyük hedefim Antalyaspor'u Avrupa'ya götürmek. Bu sene olmasa da seneye istiyorum. Öncelikli hedefim ligi ilk 10'da bitirmek. Önümüzdeki sene yüzde 100 yukarı oynayan takım olmak. Önümüzdeki 5 ayda iyi futbolcu arayacağız. Şu anda iskeleti oturtmaya çalışıyoruz. Yüzde 70 iskelet tamam belki, 2-3 futbolcuyla güzel bir takım olacağız. Tek hedefim önümüzdeki yıl Antalyaspor'un Avrupa kupalarına katılması" dedi."ÇOK ZOR"Eto'o hakkında transfer söylentilerine de değinen Rıza Çalımbay, Eto'o'nun takımda kalacağı kararının yönetim tarafından açıklandığını söyledi. Kendisinin de Eto'o ile görüştüğünü anlatan Çalımbay, "Yönetim ve Eto'o arasındaki konu. Ben tavrımı koydum 'Ya anlaşsın burada kalsın, buradaki işine baksın ya da gidecekse gitsin' dedim. Burada bir kulüp var. Eto'o giderse onun yerini doldurması, mağdur olmaması gerekiyor. Şimdiki durum benden çıktı. Bu saatten sonra gidecek her futbolcuya bir alternatif bulunması gerekiyor, o da çok zor. Eto'o ile görüştüm 'karar vermen lazım. Gideceksen gitmelisin' dedim. Yönetimle konuştu ve beraber karar verdi" diye konuştu."BEŞİKTAYLIYIM, BEŞİKTAŞ'IN DA MAĞDUR OLMASINI İSTEMEM"Antalyaspor'un yeni tesislerinde başkan Ali Şafak Öztürk ile Eto'o'nun takımda kalacağı açıklamaları ardından Beşiktaş'a art niyetli tavır sergilendiği iddialarına Çalımbay, karşı çıktı. Başkan Öztürk'ün kesinlikle art niyet taşımadığına inanmadığını vurgulayan Çalımbay, açıklamasını şöyle tamamladı:"Orada açıklamanın nedeni Beşiktaş ve Trabzonspor istedi. Sonra yönetim karar verdi. Satmadı ve bırakmama kararı verdi. Oradaki bütün amaç Beşiktaş camiasını zor duruma düşürme gibi bir şey kesinlikle değil. Böyle bir şeye başkan da biz de izin vermeyiz. Ben Beşiktaşlıyım ve Beşiktaş'ın da mağdur olmasını istemem. Beşiktaş ile açık açık konuştuk. Ömer ve Kerim'i istedik, son kararımız bu. Arkadaşlar gelmek istemeyince zorlamak istemedik. Sonra Eto'o'ya 3 teklif gelince satmamama kararı alındı. Başkan çıktı kararı açıkladı. Burada tabi ki başta Fikret Orman olmak üzere herkese başkanımızın art niyetli veya Beşiktaş'ı zora düşürecek bir açıklaması yapma düşüncesi olamaz. Bunu belirteyim."

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