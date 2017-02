Çalımbay: Maçı kazanmak için sahada ne gerekiyorsa yapacağız

ANTALYASPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kardemir Karabükspor maçında cezalı oyuncuların fazlalığından dolayı kadro sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Bu maçı kazanmak için sahada ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız" dedi.Rıza Çalımbay, Atilla Konuk Tesisleri'nde haftalık değerlendirme toplantısı yaptı. Atiker Konyaspor maçı sonrası Antalyasporlu yöneticilere yönelik saldırıya değinen Çalımbay, maçtan 1 gün önce de konakladıkları otelde takım otobüsünün camlarının kırıldığını, maça giderken otobüse taş atıldığını anlattı. Maç öncesi, sonrası ve sahada istemedikleri olaylar yaşandığını dile getiren Çalımbay, yaşananların futbol açısından çok üzücü olduğunu söyledi. Olay çıkaran kişileri cezalandırmak ve spor camiasında barındırmamak gerektiğini vurgulayan Çalımbay, yaşananları Konyaspor camiasına mal etmemek gerektiğini dile getirdi. Çalımbay, Antalya ve Konya camiasının maçlarını dostça ve arkadaşça ortamda oynamasını istediğini belirtti."KAYBIMIZ ÇOK OLDU"Atiker Konyaspor maçında Antalyaspor açısından iki devresi farklı gelişen bir karşılaşma oynandığını aktaran Çalımbay, ikinci yarıya istedikleri gibi başlayamadıklarını ve hakem kararlarının oyunu olumsuz etkilediğini söyledi. Eto'o'nun takım arkadaşlarının hakeme tepkisini azaltmak için mücadelesi sırasında kart görmesine üzüntü duyduğunu dile getiren Çalımbay, Chico, Danilo, Charles'in gördüğü kartta hakemin yanlış karar verdiğini belirtti. İkinci yarının hakem açısından şanssız geçtiğini anlatan Çalımbay, "Tüm amacımız 3 puanla dönmekti ama 9 kişi kaldıktan sonra 1 puan çok iyi oldu. Orada kaybımız çok oldu. 3 arkadaşımız cezalı durumda. 2 arkadaşımızın da kart sınırına gelmesinden dolayı sıkıntı yaşayacağız" dedi."ZOR MAÇ"Kardemir Karabükspor ile sahalarında oynayacaklarını hatırlatan Çalımbay, taraftara ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Taraftarın maça gelerek Antalyaspor'u desteklemesini talep eden Çalımbay, "Bu maç bizim için çok kritik, final havasında olacak. Karabükspor iyi giden, disiplinli, çok defans yapan bir takım ve zor bir maç geçecek. Sabırlı, dikkatli olmamız, oyundan kopmamamız lazım" diye konuştu."HERKES KAPASİTESİNİN ÜSTÜNE ÇIKACAK"Çalımbay, ardemir Karabükspor maçında cezalı Chico, Danilo ve Charles'in yanı sıra ailevi nedenlerden dolayı Brezilya'ya giden Motta ve sakatlığı bulunan Sandro'dan faydalanamayacaklarını söyledi. Kadro sıkıntısından dolayı Sandro'dan 10-15 dakika faydalanabileceğini dile getiren Çalımbay, "Bu maçı kazanmak için sahada ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız. Herkes kapasitesinin üstüne çıkacak. İnşallah bu maçı istediğimiz gibi bitiririz" dedi.Gazetecilerin, Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Tudor'un Galatasaray ile anlaştığını hatırlatması üzerine Çalımbay, şunları söyledi:"Galatasaray camiası öyle bir karar verdi. Karabükspor'un teknik direktörü de kendine göre karar verdi. Bizim için önemli olan, kendi yapacağımız işler. onun fazla bir dezavantajı olacağını sanmıyorum. Belki oyuncular daha da hırslanabilir. Biz her şeyin farkındayız. Şansa bırakacak değiliz. Şu anda tek düşüncemiz kadromuzu nasıl çıkaracağız. Bizim için önemli olan o, çünkü eksiğimiz çok onunla ilgileniyorum."

