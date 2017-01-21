Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti İstanbul il başkanlığına lav silahıyla saldırı
AK Parti il başkanlığına lav...
Hüsnü Mahalli tahliyesinden sonra konuştu
Hüsnü Mahalli tahliyesinden sonra konuştu
El Bab'da DEAŞ saldırısı: 5 şehit, 9 yaralı
IŞİD Bomba yüklü araçla saldırdı:...
İTÜ'de "FETÖ" operasyonu: 37 gözaltı kararı
İTÜ'de "FETÖ" operasyonu : 37...

Çalımbay'dan Salih Dursun'a ilk görev

ANTALYASPOR'un yarın deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçında, kart cezası nedeniyle Chico forma giyemeyecek. Rakibinin etkili hücumlarına karşı defansın sağında yeni transfer Salih Dursun'a görev verecek olan Çalımbay, stoperde de Celustka'yı...

Çalımbay'dan Salih Dursun'a ilk görev
ANTALYASPOR'un yarın deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçında, kart cezası nedeniyle Chico forma giyemeyecek. Rakibinin etkili hücumlarına karşı defansın sağında yeni transfer Salih Dursun'a görev verecek olan Çalımbay, stoperde de Celustka'yı oynatacak.
Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile Osmanlıspor yarın saat 13.30'da Osmanlı Stadı'nda karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar deplasmanda oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı. Maç saatinin erken olması, soğuk hava nedeniyle saha zemininde oluşabilecek buzun oluşturacağı olumsuz şartlara dikkati çeken teknik direktör Rıza Çalımbay, her fırsatta futbolcularına gereksiz kart görmemelerini ve sakatlanma riskine karşı dikkatli olmalarını istedi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, kart cezası nedeniyle Chico'nun yokluğunda Celustka'yı stoper mevkisinde oynatacak. Stoperde Celustka ve Diego ikilisi ile Osmanlıspor'un etkili hücumlarını önlemeyi amaçlayan Çalımbay, defansın sağında ise yeni transfer Salih Dursun'a görev verecek. Maç eksiği nedeniyle tam hazır olmayan Salih Dursun'a güvenini belirten Çalımbay, defansın solunda da Sakıb'a forma verecek. Rıza Çalımbay'ın kalede de Fornezzi'yi tercih etmesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

 

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55