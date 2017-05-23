Çakır'ın yönettiği maçta kazanan Güney Kore U20 oldu

Güney Kore U20 - Arjantin U20: 2 - 1

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Güney Kore ile Arjantin arasındaki FIFA U20 Dünya Kupası ilk maçını yönetti. Mücadeleyi Güney Kore U20 Takımı 2 - 1 kazandı.

Güney Kore'nin Jeonju şehrindeki Jeonju World Cup Stadyumu'nda oynanan maçta galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Seung-Woo Lee ve 42. dakikada penaltıdan Seung-Ho Baek kaydetti. Arjantin'in tek golü ise 50. dakikada Luis Marcelo Torres'den geldi.

Cüneyt Çakır, mücadelede Güney Kore U20 takımından 1 futbolcuya, Arjantin U20 Takımı'ndan da 2 futbolcuya sarı kart gösterdi.

Karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mısır Futbol Federasyonu'ndan Gehad Grisha oldu. Karşılaşmada ayrıca video hakemler de görev aldı.

İSTANBUL /