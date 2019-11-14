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Cahit Şahin Turkish Airlines Open'ı 1 milyar kişi izledi

ULUSLARARASI Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) Türkiye Başkanı Cahit Şahin, Turkish Airlines Open 2019 golf turnuvasını 1 milyar civarında kişinin izlendiğini söyledi. 'Turkish Airlines Open 2019' golf turnuvasının yapıldığı Serik'e...

SPOR 14.11.2019, 15:20
ULUSLARARASI Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) Türkiye Başkanı Cahit Şahin, Turkish Airlines Open 2019 golf turnuvasını 1 milyar civarında kişinin izlendiğini söyledi.

'Turkish Airlines Open 2019' golf turnuvasının yapıldığı Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Maxx Royal Montgomerie Golf Kulübü'nün Genel Müdürü, aynı zamanda Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, turnuvanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

'20 BİNE YAKIN GOLF SEVER İZLEDİ'

Turnuvanın ilkinin 2013 yılında düzenlendiğini hatırlatan Cahit Şahin, "Turnuvada dünya genelinde 28 ülkeden 75 oyuncu kıyasıya yarıştı. Yeni Zelanda'dan Güney Afrika'ya kadar, televizyonlar canlı yayın yaptı. 1 milyar civarında kişi tarafından izlendiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte 20 bine yakın golf izleyicisi turnuvayı yerinde izledi. Belek, Avrupa'da golfün başkenti olarak anılıyor. Bu çerçevede insanlar hem golf oynamaya hem de turnuvayı izlemeye geldi. Hem konakladılar, hem golf oynadılar. Toplam 20 bine yakın golf sever turnuvayı izledi" dedi. 

'GOLF TARİHİNDE DÜNYADA BİR İLK YAŞANDI'

Turnuva süresince her şeyin mükemmel olduğunu, hava şartlarının güzel, sahanın teknik kondisyonunun çok iyi olduğunu vurgulayan Cahit Şahin, "Turnuvanın son gününde altı oyuncu play-off'a çıktı. Bu altı kişi arasından İngiliz oyuncu Hatton ipi göğüsleyerek, büyük ödülü kazandı. Turnuva tarihinde bir ilk yaşandı. Turnuva aydınlatmalarla tamamlandı. Bu da bizim Belek bölgesindeki sahaların önemini ortaya koydu. Turnuva tarihinde bir ilkin altını çizdik. Şimdiye kadar golf tarihinde dünyada bir ilk yaşandı. Normal şartlarda bu tür turnuvalarda hava karardığı anda oyun bir sonraki gün devam eder. Bizim sahamızdaki aydınlatma sebebiyle turnuvada kişiler birbirini yenene kadar, rekabet sonlandırılana kadar oyun devam etti. Böylece dünyaya da sahalarımızdaki teknik aydınlatmaları da göstermiş olduk" diye konuştu.

'1 MİLYAR DOLAR HARCASANIZ BU TANITIMI SAĞLAYAMAZSINIZ'

Golf turizminin yılda 150 bin kişiye yakın golf severin Türkiye'ye gelmesine ve turizmin 12 aya yayılmasına katkı sağladığını kaydeden Cahit Şahin, şöyle dedi:

"Ülkemize gelir olarak da yaklaşık 350- 400 milyon lira bir girdi söz konusu. Bugün 300 saha ile golf turizmine hizmet eden İspanya, 5.5 milyar Dolar civarında turizm geliri var. Neden Türkiye'de böyle bir gelir girdisi oluşmasın. Yeni golf sahaları ve nitelikli turizmle golf turizminin ülkemize daha çok katkı sağlayacağına inanıyoruz. Turnuvanın Türkiye'ye gelir katkısı şudur. Siz 1 milyar dolar harcasanız bu tanıtımı sağlayamazsınız. Bu turnuvanın katkılarından biri de pazar çeşitlemesine yol açıyor. Japonya, Kore, Asya ve Çin pazarı bizim için yeni pazarlar oluşturdu. Şu anda sahalarımızda Japon ve Çinli oyuncuları görebiliyoruz. Pazar sayısının artması gelire direkt olarak etki edecektir."

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