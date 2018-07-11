Çağrı Gülcü Turgutluspor'da

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk hedefi için iddialı bir kadro kurmaya çalışan Turgutluspor, Karacabey Birlikspor’dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Çağrı Gülcü'yü kadrosuna kattı.

Kulüp Başkanı Hakan Sezer'in katılımıyla Turgutlu Belediyesi'nde düzenlenen imza töreninde genç oyuncu kendisini 2 yıllığına Turgutlusporlu yapan sözleşmeye imza attı. Aliağa Futbol'da yetişen, Bursaspor ve Altay altyapılarında da oynayan genç oyuncu, 3'üncü Lig'de 89 maça çıkarak 2 gol attı.

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