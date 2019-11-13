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Çağlar Söyüncü: Son bir adım kaldı

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, “Hocamız geldiği ilk günden beri 2020'yi anlatıyordu. İyi bir başlangıç yaptık. Son bir adım kaldı. Yarın güzel bir sonuç almak istiyoruz” dedi. A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri...

SPOR 13.11.2019, 19:17
Çağlar Söyüncü: Son bir adım kaldı
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, “Hocamız geldiği ilk günden beri 2020'yi anlatıyordu. İyi bir başlangıç yaptık. Son bir adım kaldı. Yarın güzel bir sonuç almak istiyoruz” dedi.
A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda yarın İzlanda ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Çağlar Söyüncü, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.  Yarın güzel bir atmosfer oynayacaklarını ifade eden Söyüncü, “Yarın güzel bir atmosfer bizi bekliyor olacak. Şimdiye kadar olduğu gibi yarın da taraftarımız bizi yalnız bırakmayacak. Antrenmanımızı yapacağız ve maçı bekleyeceğiz. Taktik ve zihinsel olarak iyi durumdayız. Hocamız geldiği ilk günden beri 2020'yi anlatıyordu. İyi bir başlangıç yaptık. Son bir adım kaldı. Yarın güzel bir sonuç almak istiyoruz. Grup liderliği bizim için çok önemli. Elimizden gelen her şeyi yapacağımızı düşünüyorum. Şu anda her şey çok güzel gidiyor” diye konuştu.
“KENDİMİ DAHA ÇOK GELİŞTİRMEM LAZIM”
İngiltere Premier Lig’de takım olarak iyi bir grafik yakaladıklarını söyleyen milli futbolcu, “Oraya gittiğim ilk günden beri oynasam da oynamasam da her zaman futbola odaklanmaya çalıştım. Biz profesyonel futbolcularız, her zaman istediğiniz olmuyor. Kendinizi beğenebilirsiniz ama hocanın takdiridir. Bana gelecek zamanı bekledim, çalışmaya devam ettim. Bu sene de transferden sonra bana forma şansı geldi. Daha çok erken, 12'nci haftadayız. Daha çok kendimi geliştirmem lazım. Takım halinde iyi gidiyoruz. Çok iyi bir ligde oynuyorum. Çok iyi takımlar ve futbolcular var. Hem kendi adıma, hem takım adına gelişmeliyiz” ifadelerini kullandı.
“TAKIM HALİNDE İYİ SAVUNMA YAPIYORUZ”
Milli takımın Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde akan oyunda gol yemediğinin hatırlatılması üzerine ise Çağlar Söyüncü, “Gerçekten çok iyi bir arkadaşlık ortamımız var. Bu sadece defansta böyle değil. Hep birlikte iyi savunma ve hücum yapıyoruz. Bunu sadece geri dörtlüye bağlamıyorum. Takım halinde iyi savunma yapıyoruz. Tabii ki defans oyuncuları biraz daha ön plana çıkıyor ama takımın uyumu çok iyi” şeklinde konuştu.
“MİLLİ TAKIM İÇİN ÖNCELİĞİMİZ AVRUPA ŞAMPİYONASI”
Kişisel olarak hedefinin hem milli takımda hem de kulübünde başarılı olmak olduğunu açıklayan 23 yaşındaki oyuncu, “Hedefim milli takımda ve Leicester City'de başarılı olmak. Hem ülkemi hem takımımı orada iyi temsil etmek istiyorum. Bunun için de iyi gidiyoruz. Milli takım için önceliğimiz Avrupa Şampiyonası. Amacım kendi takımımda da bu süreci en iyi şekilde devam ettirebilmek” dedi.
“LİNEKER BENİMLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEDİ”
Eski İngiliz Milli futbolcu Lineker ile çektirdikleri fotoğrafa da değinen savunma oyuncusu, “Havalimanında çok erken saatte yoğunluk vardı. Arkalı önlüydük, ilk başta birbirimizi tanımadık. Oradaki güvenliklerin fotoğraf çekilmesiyle birbirimizi gördük ve tanıdık. Fotoğraf çektirmek istedi, ben de memnun oldum. O da Leicester patentli bir oyuncu. Güzel bir diyalog geçti aramızda” açıklamasında bulundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Çağlar Söyüncü’nün açıklamaları

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