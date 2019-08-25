Çağlar Söyüncü asist yaptı, Leicester City 3 puanı kaptı

İngiltere Premier Lig'in üçüncü haftasında milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti.

Sheffield United ile Leicester City, Bramall Lane Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Leicester City, 38'inci dakikada Vardy'nin bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önce kapattı. 62'nci dakikada McBurnie, durumu eşitledi. 70'inci dakikada Çağlar Söyüncü'nün asistinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Barnes skoru belirledi ve Leicester City, Sheffield United'ı 2-1 yendi.

Maçta bir asist yapan milli oyuncu Çağlar Söyüncü, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.