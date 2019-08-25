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Çağlar Söyüncü asist yaptı, Leicester City 3 puanı kaptı
İngiltere Premier Lig'in üçüncü haftasında milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti. Sheffield United ile Leicester City, Bramall Lane Stadyumu'nda karşı karşıya...
SPOR 24.08.2019, 17:05
İngiltere Premier Lig'in üçüncü haftasında milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti.
Sheffield United ile Leicester City, Bramall Lane Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Leicester City, 38'inci dakikada Vardy'nin bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önce kapattı. 62'nci dakikada McBurnie, durumu eşitledi. 70'inci dakikada Çağlar Söyüncü'nün asistinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Barnes skoru belirledi ve Leicester City, Sheffield United'ı 2-1 yendi.
Maçta bir asist yapan milli oyuncu Çağlar Söyüncü, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Sheffield United ile Leicester City, Bramall Lane Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Leicester City, 38'inci dakikada Vardy'nin bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önce kapattı. 62'nci dakikada McBurnie, durumu eşitledi. 70'inci dakikada Çağlar Söyüncü'nün asistinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Barnes skoru belirledi ve Leicester City, Sheffield United'ı 2-1 yendi.
Maçta bir asist yapan milli oyuncu Çağlar Söyüncü, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
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