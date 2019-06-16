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Çağla Büyükakçay, İspanya'da ikinci oldu

ANKARA () - İspanya'da düzenlenen 60 bin Dolar ödüllü Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona turnuvasında ter döken milli tenisçi Çağla Büyükakçay, bir numaralı seribaşı Alexandra Kiick'e 7-6, 3-6, 6-1'lik setlerle yenilerek turnuvayı...

Çağla Büyükakçay, İspanya'da ikinci oldu

ANKARA () - İspanya'da düzenlenen 60 bin Dolar ödüllü Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona turnuvasında ter döken milli tenisçi Çağla Büyükakçay, bir numaralı seribaşı Alexandra Kiick'e 7-6, 3-6, 6-1'lik setlerle yenilerek turnuvayı ikincilikle tamamladı.
Turnuvaya 5 numaralı seribaşı Danka Kovinic'i eleyerek başlayan 29 yaşındaki milli tenisçi, hafta boyunca oldukça başarılı bir performans sergileyerek sırasıyla Katharina Hobgarski, Irına Maria Bara ve Jaimee Fourlis'i turnuvanın dışına iterek finale yükselmişti. Toprak zeminde gerçekleşen organizasyonun 2 saat 49 dakika süren final maçında ise Büyükakçay, Amerikalı bir numaralı seribaşı Alexandra Kiick'e  2'nci sette üstünlük kurmasına rağmen 7-6, 3-6 ve 6-1'lik setlerle kaybederek korttan yenik ayrıldı. Büyükakçay haftaya yine İspanya'da düzenlenecek 25 bin Dolar ödüllü Villa de Madrid Open M21 Turnuvası'nda ter dökecek.

(FOTOĞRAFLI)

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