Çağla Büyükakçay Almanya'da şampiyon

Almanya'nın Braunschweiger şehrinde Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen toplam 25 bin dolar para ödüllü Braunschweig Women's Open turnuvasında ev sahibi ülkeden Katharina Gerlach'ı 6-4, 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Çağla Büyükakçay şampiyonluğa ulaştı.

Toprak zeminde gerçekleşen organizasyonda 1 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Çağla Büyükakçay, sırasıyla Alman, Polonyalı, İspanyol ve Belçikalı rakiplerini yenerek geldiği finalde ev sahibi ülkeden Katharina Gerlach'a şans tanımadı.

Turnuva boyunca ortaya koyduğu güçlü performansı finalde de sürdüren 29 yaşındaki milli tenisçi korttan 6-4, 6-2 ile üstün ayrıldı. Son şampiyonluğunu 3 Haziran 2018'de, İtalya'nın Grado kentinde düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasında elde eden ve kariyerinde bir WTA zaferi bulunan Büyükakçay, bu galibiyetle ITF kulvarındaki onuncu, 25K seviyesindeki altıncı şampiyonluğunu kucakladı.





