Çağla Büyükakçay'a Fransız rakip

İSTANBUL- Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, yılın ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ta ana tablo birinci turunda Fransız Oceane Dodin ile eşleşti.

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ta teklerde ana tablo kuraları çekildi. Melbourne kentinde gerçekleşen prestijli organizasyona bu sene ilk defa doğrudan ana tablodan katılan 27 yaşındaki milli tenisçi Çağla Büyükakçay, birinci turda Fransız Oceane Dodin ile eşleşti.

Bu hafta itibarıyla Büyükakçay'ın 14 sıra ilerisinde 71. basamakta yer alan 1996 doğumlu Dodin, turnuvaya ev sahipliği yapan Melbourne Park'ta üçüncü kez ana tablo mücadelesi verecek. Kariyerlerinde bir WTA şampiyonluğu bulunan Büyükakçay ile Dodin, ilk defa karşı karşıya gelecek.

Fransa Açık, Wimbledon ve Amerika Açık'ın ardından Avustralya Açık'ta da ana tabloda oynamaya hak kazanıp tüm Grand Slam turnuvalarında bu başarıya ulaşan Çağla, ilk maçına 16 Ocak Pazartesi veya 17 Ocak Salı günü çıkacak.