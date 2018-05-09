Buzda İzmir Cup heyecanı

İZMİR, ()
Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda bulunan Buz Sporları Salonu, buz hokeyinde uluslararası bir turnuvaya ev sahipliği yapacak.
İzmir Büyükşehir Belediyespor'un ilk kez düzenlediği İzmir Cup 2018 Efes Serisi, 10-13 Mayıs tarihleri arasında organize edilecek. Şampiyonaya Türkiye'den İzmir Büyükşehir Belediyespor, Ege Üniversitesi, Ankara Lokomotif takımlarının yanı sıra Almanya temsilcisi Neusser EV katılacak. Turnuvada ilk gün yarın saat 19.00'da İzmir BŞB-Neusser EV maçı oynanacak. Cuma günü saat 17.00'de Ege Üniversitesi- Neusser EV, cumartesi 18.00'de Ankara Lokomotif-Neusser EV mücadeleleri yapılacak.
Organizasyon, pazar saat 17.00'deki finallerle sona erecek.