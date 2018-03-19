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Buz pateninde İzmir fırtınası

İZMİR, () İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Artistik Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası'nda İzmirli minik sporcular elde ettikleri derecelerle alkış aldı. Bornova'daki Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın...

Buz pateninde İzmir fırtınası

İZMİR, ()

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Artistik Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası'nda İzmirli minik sporcular elde ettikleri derecelerle alkış aldı. Bornova'daki Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ilk günü 3 kategoride dağıtılan 9 madalyanın 6'sı İzmir Büyükşehir Belediyespor'a gitti. İzmirli sporcular, ilk gün 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.
Toplam 13 kulüpten 84 sporcunun katıldığı yarışmada İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcularından Duru Çimen, D bayanlar kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Bu kategorideki diğer madalyalar da yine İzmir BŞB sporcularında kaldı. Masal Oran gümüş, Elif Uğural ise bronz madalya kazandı. C erkeklerde ise Batu Tasasız altın madalyaya ulaşarak büyük bir başarı elde etti. C bayanlarda da İzmir'den Derya Taygan ikincilik, Sezen Öztürk üçüncülük kürsüsüne çıktı.

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