Buz Hokeyinde Türkiye, Rusya'ya farklı yenildi: 42-0

ERZURUM, () (fotoğraflı)

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) Buz Hokeyi grup müsabakasında ilk maçına çıkan Türkiye, Rusya'ya 42 - 0 mağlup oldu.

Buz Hokeyi Arena'da oynanan karşılaşmaya kış sporlarının başarılı ülkesi Rusya hızlı başladı. Maçın ikinci dakikasında ilk golünü atan Rusya, ilk devreyi 15-0 önde kapattı. İkinci devrede Rusya baskısını iyice arttırarak son devreye 27-0 önde girdi. Üçüncü devrede Rusya organize ataklarına devam ederek karşılaşmayı 42-0 kazandı.

Türk seyircilerden yoğun destek alan Türkiye Milli Takımı'nın en iyi oyuncusu Fahri Celepli, Rusya Milli takımının en iyi oyuncusu ise 30 numaralı formasıyla Makar Chufarov seçildi.