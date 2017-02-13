Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kızını kurtarmak için üretti, dünyaya satıyor
’Şerden hayır doğar’ derler
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini taşıyan helikopter göle düştü
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan " Halkımıza iyice anlatmamız lazım"
"Nihai hedefimiz DEĞAŞ'tan bölgeyi temizlemek"
Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin alan kişi yakalandı
Uyku ilacıyla etkisiz hale getirildi

Buz Hokeyinde Türkiye, Rusya'ya farklı yenildi: 42-0

  ERZURUM, () (fotoğraflı) 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) Buz Hokeyi grup müsabakasında ilk maçına çıkan Türkiye, Rusya'ya 42 - 0 mağlup oldu. Buz Hokeyi Arena'da oynanan karşılaşmaya kış sporlarının başarılı...

Buz Hokeyinde Türkiye, Rusya'ya farklı yenildi: 42-0

 

ERZURUM, () (fotoğraflı)

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) Buz Hokeyi grup müsabakasında ilk maçına çıkan Türkiye, Rusya'ya 42 - 0 mağlup oldu.

Buz Hokeyi Arena'da oynanan karşılaşmaya kış sporlarının başarılı ülkesi Rusya hızlı başladı. Maçın ikinci dakikasında ilk golünü atan Rusya, ilk devreyi 15-0 önde kapattı. İkinci devrede Rusya baskısını iyice arttırarak son devreye 27-0 önde girdi. Üçüncü devrede Rusya organize ataklarına devam ederek karşılaşmayı 42-0 kazandı.

Türk seyircilerden yoğun destek alan Türkiye Milli Takımı'nın en iyi oyuncusu Fahri Celepli, Rusya Milli takımının en iyi oyuncusu ise 30 numaralı formasıyla Makar Chufarov seçildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.