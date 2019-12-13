Buz hokeyinde olimpiyat elemeleri başladı

Hırvatistan’ın Sisak kentinde düzenlenen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Elemeleri bugün başladı.Türkiye A Milli Erkek Buz Hokeyi takımı, ilk maçında Sırbistan’a 8-3 mağlup oldu. Milli takım, Olimpiyat Elemeleri 2'nci maçında yarın TSİ 21.00’de Hırvatistan ile mücadele edecek.