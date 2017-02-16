Buz hokeyinde ilk finalist Belarus

EYOF'da buz hokeyi yarı final karşılaşmasında Belarus, Fransa'yı 2-1 yenerek finale yükseldi.

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde Buz Hokeyi Arena'da saat 15.00'da başlayan maçta Belarus ile Fransa karşılaştı. Belarus adına ilk golünü maçın başlarında Aliaksei Katsialouski kaydetti ve ilk periyot 1-0 sona erdi. ikinci periyotta yine Belarus adına Mikita Psyhkaila 29.48'de skoru 2-0 yaptı. Fransa ise 29.47'de Yohan Coulaud ile cevap verdi. Üçüncü periyotta gol sesi çıkmadı ve müsabakada Belarus rakibi Fransa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Fransa'da maçın en iyi oyuncusu Yohan Coulaud, Belarus'da ise Mikita Psyhkaila oldu.



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