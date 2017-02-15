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Buz hokeyinde Fransa'ya 10-0 yenildik

ERZURUM, () - 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde Rusya'ya 42-0 yenilen Türkiye Buz Hokeyi takımı, grup maçında Fransa'ya da 10-0 mağlup oldu. Arenada karşılaşmaya hızlı başlayan Fransa, üçüncü dakikada ilk golünü...

Buz hokeyinde Fransa'ya 10-0 yenildik

ERZURUM, () - 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde Rusya'ya 42-0 yenilen Türkiye Buz Hokeyi takımı, grup maçında Fransa'ya da 10-0 mağlup oldu.
Arenada karşılaşmaya hızlı başlayan Fransa, üçüncü dakikada ilk golünü buldu. Golden sonra baskısını iyice arttıran kouk ekip, ilk devreyi 4-0 önde kapattı. İkinci devrenin 10. dakikasında Türkiye'nin 2 oyuncusu iki dakika cezası alınca sahada 4 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. Ataklarına devam eden Fransızlar buldukları üç golle ikinci devreyi 7-0 önde bitirdi. Üçüncü devrede de ataklarını sıklaştıran Fransa, 3 gol daha bularak karşılaşmayı 10-0 galip tamamladı.
Maç boyunca desteğini Türkiye Milli Takımı’ndan esirgemeyen taraftarlar, bitişte Milli oyuncuları ayakta alkışladı. Karşılaşma sonunda Türkiye Milli Takımı’nda maçın oyuncusu Tolga Tıkır seçilirken Fransa’da ise Paul Joubert oldu.
AKAY:RUSYA'DA 87 BİN, BİZDE 500 GEMÇ OYUNCE VAR
Fransa karşılaşmasını tribünde seyreden Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Bülent Akay, “Biz 42'nci sıradayız. Yavaş yavaş kazanarak yukarı doğru çıkarız. 40 yıl sonra 2, 3'üncü olduğumuz zaman Rusya ile oynayacağız. Rusya’da 500 buz pisti var, bizde de en az 300 pist olmalı, Rusya’da 87 bin tane genç sporcu var, bizde 500, bu rakam 20 bin olmalı. Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu bunu bildiği için, bu tarz skorlar olmasın diye bizi dünya şampiyonlarında karşı karşıya getirmez. Biz burada ev sahibi olduğumuz için katılma hakkımız var” diye konuştu. 
Bülent Akay daha sonra sahaya inerek oyuncuları verdikleri mücadele için tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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