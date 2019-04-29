Buz Hokeyi Milli Takımı gümüş madalya aldı

ANKARA, ()



Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 3'üncü Klasman Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası sona erdi. A Milli Buz Hokeyi Takımı, Türkmenistan'ı 5-4 mağlup ederek 3'üncü klasmanı 2'nci tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, ikincilik madalyasını kazandıran sporculara ve teknik ekibe teşekkür ederek, "Önümüzdeki yıl altın madalya kazanarak bir üst klasmana yükselmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda bu organizasyona ev sahipliği yapmak için başvurumuzu yaptık, Mayıs ayında yapılacak oylama neticesinde seneye bu organizasyonu Türkiye'de yapıp kendi seyircimizin önünde altın madalya kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



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