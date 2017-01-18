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Buz Hokeyi milli takımı Ankara'da çalışmalarına başladı

ERZURUM'da 13-17 Şubat tarihleri arasında yapılacak Avrupa Gençlik Olimpiyatları Kış Festivali'ne (EYOWF) hazırlanan Buz Hokeyi milli takımımız, Ankara Bahçelievler Buz Pateni Sarayı’nda hazırlarına başladı. Erzurum,...

Buz Hokeyi milli takımı Ankara'da çalışmalarına başladı
ERZURUM'da 13-17 Şubat tarihleri arasında yapılacak Avrupa Gençlik Olimpiyatları Kış Festivali'ne (EYOWF) hazırlanan Buz Hokeyi milli takımımız, Ankara Bahçelievler Buz Pateni Sarayı’nda hazırlarına başladı.
Erzurum, Ankara, İstanbul, Kocaeli ve İzmir'den toplam 25 sporcunun katıldığı kamp çalışmalarını antrenörler Jukka Kuusıvuori, Vesa Vııtakoskı Nevzat Altun ve Kerim Çintimar yürütüyor. 30 Ocak 2017 tarihine kadar devam edecek kampın, 31 Ocak 2017 ile 5 Şubat 2017 tarihleri arasında Finlandiya’da kamp ve hazırlık maçıları ile devam edecek.
Buz Hokeyi milli takımımız 7-12 şubat 2017 tarihleri arasında Erzurum’da devam edecek çalışmalardan sonra EYOWF için hazır hale gelecek. 11-18 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak olan Şampiyonada, milli sporcularımızın Dünyanın Buz Hokeyinde söz sahibi ülkeleri ile kıyasıya mücadele edeceği belirtildi.
Buz hokeyi A grubunda Rusya, Letonya, Fransa ve B grubunda Slovakya, Belarus ve Turkiye yer alacak. Eyowf maç programı ise 13 Şubat 2017 15:00 Fransa-Rusya, 18:30 Türkiye-Slovakya, 14 Şubat 2017: 15:00 Litvanya-Fransa, 18:30 Belarus-Türkiye, 15 Şubat 2017 15.00 Rusya-Litvanya, 18.30 Slovakya-Belarus, 16 Şubat 2017 15.00 5'incilik- 6'ncılık karşılaşması, 18.30 Bronz Madalya karşılaşması, 17 Şubat 2017 15.00 altın madalya karşılaşması.

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