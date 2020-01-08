Buz hokeyi kafilesi Lozan'a gitti

ANKARA () - İsviçre’nin Lozan şehrinde düzenlenecek Dünya Gençlik Kış Olimpiyat Oyunları’na katılacak olan buz hokeyi kafilesi, Lozan’a hareket etti.

Erkeklerde Ziya Efe Güçlü ve Kerem Alsan, kadınlarda ise Sidre Özer 3x3 karışık buz hokeyi disiplininde madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, sporculara güvendiğini belirterek “Spor tarihimizde ilk kez buz hokeyi branşında olimpiyatlardayız ve bunun heyecanını yaşıyoruz. İnşallah iyi neticelerle yurda döneceğiz. Sporcularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyorum” dedi.