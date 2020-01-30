Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Meksika’yı 2-0 yendi

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2020 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Klasman 2 Grup B müsabakaları Meksika'nın Mexico City kentinde devam ediyor. Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, turnuvanın ikinci maçında ev sahibi Meksika’yı 2-0 mağlup etti. Milli takımın golleri Sidre Özer ve Ebrar Bilge Oğuz’dan geldi.

Şampiyonanın üçüncü maçında milli takım, yarın TSİ 16.00’da İspanya ile mücadele edecek.