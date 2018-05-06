Buz Hokeyi Genç Kadınlar Ligi'nde şampiyon Buz Korsanları

ANKARA /

Buz Hokeyi Genç Kadınlar Ligi'nde mücadele eden Buz Korsanları, yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'nun düzenlediği Buz Hokeyi Genç Kadınlar Ligi müsabakaları 14 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da yapıldı.

7 takımın karşılaştığı ligde Buz Korsanları SK Genç Kadınlar Takımı, final müsabakalarında Genç Ankaralılar SK Genç Kadınlar Takımı'nı 2-1, Narman SK. Genç Kadınlar Takımı'nı da 4-0 yenerek şampiyon oldu.

Şampiyonluk kupası ve madalyalarını alan Buz Korsanları SK Genç Kadınlar Takımı'nı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya da sosyal medya hesabından tebrik etti.

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