Buz Hokeyi Federasyon Başkanı: "Rusya dünya 2'ncisi biz 42'nciyiz"

TÜRKİYE Buz Hokeyi Federasyon Başkanı Bülent Akay, Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin ilk gününde Rusya'ya 42-0 yenilen Türk Milli Takımını savundu.

Eleştirileri haksız bulan Bülent Akay, Rusya'nın Buz Hokeyi dalında 18 yaş altı 87 bin sporcusunun bulunduğuna dikkati çekti, "Rusya dünyada ikinci, biz ise 42'inci saradayız. Olimpiyata direkt giden bu takımlarla, biz ev sahibi olmamız nedeniyle oynuyoruz" dedi. Eleştirilerin acımasız olduğunu belirten Bülent Akay, şunları söyledi: "Türkiye büyük bir organizasyona imza atıyor. İlk maçımızı Rusya ile yaptık. Gelen ülkeler oldukça güçlü. Rusya, Slovakya, Fransa, Belarus ve Türkiye katılıyor. Ev sahibi olduğumuz için bu turnuvaya direkt katılıyoruz. Daha önce hiçbir EYOF müsabakasında yer almadık. Rusya ile yaptığımız ilk maçımızı beklemediğimiz bir skorla kaybettik. Ancak rakibimiz güçlü ve dünyada ikinci sırada. Türkiye ise 42'nci sırada yer alıyor." Buz Hokeyinde Türkiye'nin çok yeni olduğunu ve bugüne kadar dünya şampiyonalarında Rusya ve diğer ilk 16 ülke ile hiç maç yapmadığını hatırlatan Akay, Türkiye'nin merdivenleri ağır ağır çıktığını belirtti. Üst basamaklara doğru tırmanmaya çalıştıklarını anlatan Akay, şöyle devam etti:

"Direkt olimpiyatlara giden ülkeler olan Rusya, Slovakya, Fransa gibi ülkelerin olduğu kategoriye girmek için çaba sarfediypruz. Bunların alt yapısını oluşturmak üzere Erzurum'da yapılan 2017 Eyof müsabakaları bize hazırlık fırsatı verdi. 16-17 yaşlarındaki çocuklarımızla ilk takımımızı kurduk. İlk uluslararası müsabakaya çıktık." FOTOĞRAFLI