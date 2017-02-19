Büyükusta Vahap Şanal'dan bir zafer daha

19'uncu Uluslararası Lienz Açık Satranç Turnuvası'nın Şampiyonu Vahap Şanal Oldu

Tsf Başkanı Gülkız Tulay: "Genç Sporcularımızın Başarısı Alt Yapı Sporcularımıza En Güzel Örnek"

ANKARA- Türkiye'nin en genç Büyükustası (GM) Vahap Şanal, dünya satrancında isim yapmış seri başı Büyükustaları geride bırakarak bir zafere daha imza attı.

2017 Türkiye Kupası şampiyonu Vahap Şanal, Avusturya'da düzenlenen 19'uncu Uluslararası Lienz Açık Satranç Turnuvası'nın da şampiyonu oldu. Türk satranççılarının uluslararası turnuvalarda başarıdan başarıya koşmalarını değerlendiren Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, "En genç Büyükustamız Şanal'ın uluslararası areneda yükselişi hepimizi gururlandırıyor. Genç sporcularımız Türkiye'nin yıldızını parlatıyor, tüm sporcularımıza örnek oluyorlar" dedi.

Büyükusta Vahap Şanal başarılarını Avusturya'da da devam ettirdi. Şanal, 6 Büyükusta (GM), 13 Uluslararası Usta (IM), 1 Bayan Uluslararası Usta (WIM), 10 FIDE Ustası (FM), 2 Bayan FIDE Ustası (WFM), 3 Usta Adayı (CM) 36 unvanlı olmak üzere toplam 101 sporcunun yarıştığı "Lienz Açık Turnuvası"nda şampiyon oldu. Kıyasıya mücadeleye sahne olan turnuvanın 6'ıncı turunda IM Alexander Moskalenko'yu, 7'nci turunda ise GM Matej Sebenik'i mağlup ederek yarım puan farkla ilk sıraya tek başına yerleşen Vahap, son turda turnuvanın 1 numaralı seri başı GM Evgeny Romanov ile berabere kalarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Şanal son 20 karşılaşmada 44 ELO kazanarak 2519 puanla kariyerinin en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

"GENÇ SPORCULARIMIZIN BAŞARILARI GURUR VERİCİ"

Türkiye'nin satrançta uluslararası arenada elde ettiği başarılarla yükselişini her geçen gün devam ettirdiğini vurgulayan TSF Başkanı Gülkız Tulay, Türk Satranç Milli Takımı'nın dünya 6'ncısı olması ve Dünya Takımlar Şampiyonası'na direkt katılım hakkı elde etmesinin Türk satranç sporu açısından dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Gülkız Tulay şunları söyledi:

"Milli Takımımız ile beraber Büyükustalarımızın başarısı da alt yapıdan yetişen sporcularımız açısından örnek teşkil ediyor. Genç sporcularımızın başarısına tanıklık etmek hepimizi gururlandırıyor. Türkiye, başarılı Büyükustalar yetiştirmeye devam edecek. Türk satrancı olarak disiplini elden bırakmadan, doğru projeler ve toplumun her kesimini kucaklayan etkinliklerle, çocuklarımıza ve gençlerimize yatırım yaparak daha da büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Büyükustamız Vahap Şanal'ın üst üste elde ettiği zaferler satranç sporuna verilen emeklerin ve yatırımların doğru yere ulaştığının kanıtı. Genç Büyükustamız kariyerindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Bu gururu bize yaşattığı için sevgili Şanal'ı yürekten kutluyorum."