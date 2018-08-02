Büyükşehir’den Bandırmaspor’a 1 milyon 965 bin lira destek

Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir), ( )

Bandırmaspor ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğine imza attı. Anlaşmaya göre Bandırmaspor'a toplam 1 milyon 965 bin lira destek verilecek.

Bandırmaspor Başkanı Göksel Karlahan ve yöneticilerin bir süredir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile yürüttüğü sponsorluk ve reklam çalışmaları mutlu sonla noktalandı. Göğüs reklamı ve Bandırmaspor’a BALTOK adının eklenmesine karar verilirdi. İlk olarak iki anlaşmada toplam 1 milyon 965 bin liranın Bandırmaspor’a ödeneceği açıklanırken Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bandırmaspor’un kuruluş tarihi olan 1965 yılından esinlenerek toplam desteği 1 milyon 965 bin liraya çıkardı.

Bu yalnızca başlangıç desteklerimiz devam edecek diye Kafaoğlu, "Şehirlerimizde yaşayan insanlarımız markalarına sahip çıkmaları gerekiyor. İşadamları da takımlara sahip çıkmalılar. Şehrin değerlerine sahip çıkma zorunlulukları var. Sadece üretim yapmak yetmiyor. Belediyecilik de yalnızca inşaat belediyeciliği değil. Sosyal belediyecilik de gerekiyor. Bu şehrin değerlerine işadamları da sahip çıkmalı” dedi.

GÖKSEL KARLAHAN: "BANDIRMASPOR BALIKESİR’İN KARDEŞ TAKIMI"

İmza töreninde konuşan Bandırmaspor Başkanı Göksel Karlahan da elde edilen gelir ile transfer yasağını kaldıracaklarını ve Bandırmaspor için çok önemli bir kaynak elde edildiğini söyledi. Kulübün yaklaşık 12 milyon lira borcu olduğuna işaret eden Karlahan, "Bu anlaşmaya bizim çok ihtiyacımız vardı. Acil ödenecek borçlarımız vardı. Bu kaynağı ilk kullanacağımız alan transfer yasağını kaldırmak, hacizli borçları ödemek ve stat parasını yatırmak. Bu para şuan için çok önemli Anlaşma 2018-2019 yılını kapsıyor. Başkanımız bize sürpriz yaptı, biz forma reklamı diye düşünüyorduk. Ancak o isim hakkını da ekledi. Bandırmaspor BALTOK olacak. 1 milyon isim hakkı, 500 bin lira da göğüs reklamı olarak toplam 1,5 milyon lira. Olarak belirlendi” toplantıda Bandırmaspor’un kuruluş yılı olan 1965 rakamının hatırlatılması üzerine Kafaoğlu, alkışlar arasında destek rakamını 1 milyon 965 bin liraya çıkardı" ifadelerini kullandı.

Balıkesirspor ve BALTOK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bahçeci de, BALTOK’un önemli projelere imza attığını ve sosyal alandaki faaliyetlere de önem verdiklerini belirterek “Bandırmaspor Balıkesir’in kardeş takımı. Bu bizim için bir başlangıç. Başkanımızın talimatları doğrultusunda desteklerimiz devam edecek” diye konuştu.

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