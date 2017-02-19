Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ofspor: 2-1

Turgay İPEK / ERZURUM, ()
STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Yaşar Can Temizel (x)- Mustafa Han (xx), Ersin İşsever (xx),
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Ramazan Evren (xx)- Ferit (xx), Fırat (xx), Kemal (xxx) (Dk.75 Doğan Can xx), Sinan (xxx), Erdem (xxx), Fatih (xx), Ersel (xx) (Dk.45 Halil İbrahim xxx), Erhan Çelenk (xxx) (Dk.70 Murat xx), Mert Nobre (xxx), Mehmet Albayrak (xxx)
OFSPOR: Yunus (xx)- Oğuz (xx), Sergen (xx), Adem (xx), Muhammed (xx), Hemza (xx) (Dk.74 Muammer xx), Selim (xx), Arif (xx), Onur (xxx), Talha (xx), Canberk (xx)
GOLLER: Dk.12, Dk.88 Mert Nobre (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk.21 Onur (Ofspor)
KIRMIZI KART: Dk.61 Ferit (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
SARI KART: Kemal, Fırat, Fatih (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Adem (Ofspor) SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup Lideri Büyükşehir Belediye Erzurumzpor, sıfırın altında 14 derecede oynan karşılaşmada Ofspor'u 2-1 mağlup etti.
12'nci dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Erhan Çelenk'in korner atışında Mehmet Albayrak’ın kaleye gönderdiği topa Mert Nobre dokundu: 1-0.
21’inci dakikada Ofspor atağında Onur sol kanattan girdi, ceza saha yayına kadar çalımlarla geçti ve Kaleci Ramazan Evren’i avladı: 1-1.
61'inci dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Ferit kırmızı kartla oyundışı kaldı.
88’inci dakikada Halil İbrahim’ın korner atışında Mehmet Albayrak’ın ortasında Mert Nobre kafa ile topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
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