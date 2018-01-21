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Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü: 0-0

Turgay İPEK / ERZURUM; () Stad: Kazım Karabekir HAKEMLER: Onur Karabaş (xxx), Mehmet Kapluhan (xxx), Mehmet Emin Tuğral (xxx) BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Hakan (xxx),Stephane (xxx),Jasmin (xxx), Mert Nobre (xxx) (Dk. 73 Hamza xx), Tolga...

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü: 0-0

Turgay İPEK / ERZURUM; ()

Stad: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Onur Karabaş (xxx), Mehmet Kapluhan (xxx), Mehmet Emin Tuğral (xxx)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Hakan (xxx),Stephane (xxx),Jasmin (xxx), Mert Nobre (xxx) (Dk. 73 Hamza xx), Tolga (xxx), Gökhan (xx) (Dk.66 Abdulkadir xx), Burhan (xxx), Hakan Arslan (xxx),Taylan (xxx), Jasmin Scuk (xxx), Erhan Çelenk (xxx)
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan (xxx), Erdem (xx),Sedat (xxx) (Dk. 79 Ferhat xx) , Alihan (xxx), Kenan (xxx) (Dk. 90 Yusuf), Mehmet Sak (xxx), Mehmet (xxx) (Dk. 88 Umut), Arif (xxx), Marc (xxx), İlhan (xxx), Gençer (xxx)
SARI KARTLAR: Jasmin Scuk, Hakan, Taylan (B.B.E) Gencer (MKE Ankaragücü)

TFF 1'inci Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor konuk ettiği lider MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. 
14'üncü dakikada B.B. Erzurumspor gole çok yaklaştı. Hakan’ın yerden sert şutunu müdahale eden Alihan’dan seken top Erhan’ın önüne düştü. Erhan’ın sert şutuna kaleci Korhan dokundu, kaleye yönelen topu son anda Mehmet Sak çizgiden çıkardı.
28'inci dakikada Erhan Çelenk’in ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci Korcan son anda kornere çeldi.
35'inci dakikada konuk ekip MKE Ankragücü gole çok yaklaştı. Sedat’ın pasıyla cezaalanında topla buluşan Kenan, Acka’dan sıyrılıp müsait durumdaki İlhan’ı gördü. Altıpas üzerinde topla buluşan İlhan’ın sert şutunda top kaleci Hakan’ın yüzüne çarpıp uzaklaştı. 
45'inci dakikada Kena’ın sol çaprazdan sert şutunu kaleci Hakan güçlükle çeldi, savunma topu uzaklaştırdı. 
47'nci dakikada şık çalımlarla ceza alanına giren Erhan Çelenk'in yerden düzgün vuruşunu kaleci Korcan kornere çeldi.
53'üncü dikaka Burhan Eşer’in sağ kanattan arka direğe doğru yaptığı ortaya Erhan Çelenk kafayla topu kaleye gönderdi. Kaleci Korcan nefis bir müdahaleyle bir kez daha topu kornere gönderdi.
65'inci dakikada Taylan’ın yaklaşık 30 metreden şutunu Korcan kornere çeldi.
77'nci dakikada Burhan’ın düşürülmesiyle kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Hamza'nın vuruşunu kaleci Korcan kurtardı, dönen topu Taylan tamamladı Korcan bu kez topu kornere gönderdi. 
84'üncü dakikada Erdem’in frikiğinde kaleci Hakan topu yumrukladı dönen topu Gençer tamamladı ama kaleci Hakan bir kez daha gole geçit vermedi.
Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. 

(FOTOĞRAFLI)

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