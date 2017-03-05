Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaeli Birlikspor: 0-1

ERZURUM, ()
STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Ali Şansalan (x)- Deniz Turgut (xx), Sezgin Çınar (x)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Ahmet (xx)- Murat (xx) (Dk.71 Erhan xx), Fırat (x), Doğan Can (xx), Alişan (xxx), Ferit (xxx), Fatih (x), Erdem (xxx), Halil İbrahim (x) (Dk.84 Serdar), Mert Nobre (x), Mehmet Albayrak (x)
KOCAELİ BİRLİKSPOR: Fatih (x)- Uğur Daşdemir (xx), Burak (xx), Erdi (xx), Emre (xx), Uğur Işıkal (xx), Kürşat (xx), Turgay (xx), Umut (xxx), Alp (xx) (Dk.68 Onur xxx), Aydın (xx) (Dk.83 Mutlu)
GOL: Dk.75 Onur (Kocaeli Birlikspor)
SARI KARTLAR: Alişan, Halil İbrahim, Ferit (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Emre, Aydın, Uğur, Fatih (Kocaeli Birlikspor)
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Gnup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Kocaeli Birlikspor’a 1-0 mağlup oldu.
55’inci dakikada Erdem’in pasında ceza alanına giren Murat topu ters köşeye yolladı, top direğin içine değdi ve Kaleci Fatih’in kucağına geldi.
75’inci dakikada Turgay’ın pasında topla buluşan Onur, Kaleci Ahmet’i uzaktan avladı: 0-1.
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