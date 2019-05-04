Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Bursaspor: 0

Salih TEKİN / ERZURUM, ()
STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xxx), Alpaslan Dedeş (xxx), Erdem Bayık (xxx)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic (xxx)- Tolga (xxx), Kanstrup (xxx), Lieo (xxx), Hakan (xxx), Kone (x) (Dk. 71 Opseth (xx), İbrahim (xxx), Taylan (xxx) (Dk. 87 Tshabalala (x), Emrah (xxx) (Dk. 89 Scuk (x), Eduok (xxx), Sunu (xx)
BURSASPOR: Okan (xx)- Sheu (xx), Ertuğrul (xx), Chedjou (x), Umut (xx) (dk. 85 Mehmet Umut (x), Aytaç (xx), Saivet (x) (Dk 64 Furkan (x). Badji (xx), Yusuf (xx), Latovlevici (xx), Sakho (x) (Dk. 64 Kubilay (x)
SARI KART: Kanstrup, Emrah, Tolga (BB. ERZURUMSPOR), Saivet, Yusuf (BURSASPOR)
GOLLER: Dk. 76 Eduok, Dk. 83 Hakan (BB. ERZURUMSPOR)
SPOR Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında alt sıraları ilgilendiren maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu’nda Bursaspor’u ağırladı. Ligin dibini ilgilendiren maçı ev sahibi ekip ikinci yarıda attığı gollerle 2 - 0 kazandı.
6’ncı dakikada Bursaspor’un kullandığı korner atışında kafalardan seken topa son dokunan Abdullah oldu. Bu futbolcunun kafa şutunda Sehic topu yumruklarıyla kornere çeldi.
11’inci dakikada ani gelişen BB Erzurumspor atağında Sunu, müsait durumdaki Eduok yerine topu kaleci Okan’a teslim etti.
16’ncı dakikada Bursaspor’un kazandığı korner atışını Yusuf kullandı. BB Erzurumspor defans oyuncularının kafasından seken topla buluşan Saivet’in sert şutu üsten auta gitti.
31’inci dakikada defansın arkasına sarkan Sunu, sol çarprazdan girdiği cezaalanında kaleci Okan’la karşı karşıya kaldı. Sunu, kale yerine topu auta gönderdi.
33’üncü dakikada gelişen BB. Erzurumspor atağında sağ kanattan cezaalanına giren Eduok’un şutunda top yandan auta gitti.
İKİNCİ YARI
69’uncu dakikada Bursaspor cezaalanı içinde yaşanan karambolde kaleci Okan’ın dokunamadığı top Eduok’un önünde kaldı. Eduok kaleye vuracağı topa dokunamayınca defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
70’inci dakikada Emrah’ın ortasına yükselen Sunu’nun kafa şutunda top az farkla auta gitti.
72’nci dakikada ev sahibi ekipten Kanstrup ve Leo’nun anlaşmazlığı sonrası ceza alanına giren Yusuf’tan önce Sehic kalesinden çıkarak tehlikeyi önledi.
76’ncı İbrahim Akmdağ’ı ceza alanına gönderdiği topa Opseth vurdu, savunmadan döndü. Opseth tamamladı, Eduok önüne düşen topu ağlara gönderdi. 1-0
89’uncu dakikada Hakan, cezaalanına girdikten sonra sert vurdu. Meşin yuvarlak ikinci kez ağlarla buluştu. 2-0
Maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın 4 dakika uzattığı maçta başka gol olmayınca maç BB Erzurumspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
(FOTOĞRAFLI)