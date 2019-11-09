Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 -Akhisarspor: 0
Turgay İPEK / ERZURUM, () Stad: Kazım Karabekir HAKEMLER: Alper Çetin (xxx), Serdar Diyadin (xxx), Cemil Tunç (xxx) BB ERZURUMSPOR: Sehic (xxx)- Murat (xx), Hasan Hatipoğlu (xxx), Merthan (xxx), Mücahit (xx), Schuk (xxx), Osman (xx) (Dk 46 Yusuf...
Turgay İPEK / ERZURUM, ()
Stad: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Alper Çetin (xxx), Serdar Diyadin (xxx), Cemil Tunç (xxx)
BB ERZURUMSPOR: Sehic (xxx)- Murat (xx), Hasan Hatipoğlu (xxx), Merthan (xxx), Mücahit (xx), Schuk (xxx), Osman (xx) (Dk 46 Yusuf xx), Obertan (xx) (Dk. 67 Hasan Ayaroğlu (xx) Emrah (xxx), Pote (xxx), Hamroun (xx) (Dk 78 Sunu xx)
AKHİSARSPOR: Gökhan (xxx)-Edin (xxx), Aykut (xxx), (Dk.87 Rajko ) Musa (x) (Dk.12 Kadir xx) Taha (xxx), Onur (xx), Tolga (xx), Uğur (xx), Sokol (xx) (Dk. 52 Ergin xx) Bjarnason (xx), Erhan Çelenk (xxx)
SARI KART: Murat (BB Erzurumspor)
TFF 1'inci Lig'in 11’inci haftasında zirve mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Akhisarspor'un karşılaşmasında gol sesi çıkmadı.
Haftaya 17’şer puanla giren iki takımın vasatı geçmeyen futbolu izleyenlere zevk vermedi. İki takım da girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremeyince mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.
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|12
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|11
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