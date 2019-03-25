Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi

Nesrin AYDIN / ANKARA,() -

Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası sona bugün yapılan final maçları ile sona erdi. 43 ilden 161 kulüp 630 sporcunun katıldığı şampiyonada 5 kategoriden 20 madalya sahiplerini buldu.

2020 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanan ve olimpiyat kotasında bulunan Emre Lale ve Özge Bayrak Türkiye şampiyonu oldu.

5 gün süren müsabakalar sonunda dereceye giren ve madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Tek erkekler: 1. Emre Lale, 2. İbrahim Haktan Doğan, 3. Ahmetcan Oruç, 3. Berkay Çiçen paylaştı.

Tek bayanlar: 1. Özge Bayrak, 2. Aliye Demirbağ, 3. Büşra Ünlü, 3. Betül Soner.

Çift erkekler: 1. Mehmet Çapar-Emre Sönmez, 2. Serdar Koca-Serhat Salım, 3. Hasan Berkay Günbaz-Yunus Emre Karakaş, 3.Murathan Eken-Mert Tunco.

Çift bayanlar: 1. Bengisu Erçetin-Nazlı Can İnci, 2. Zehra Erdem- İlayda Nur Özelgül, 3. Betül Soner- Naime Yılmaz.

Karışık çiftler: 1. Emre Lale-Özge Bayrak, 2. Emre Sönmez-Zehra Erdem, 3. Mert Tunco-İlayda Nur Özelgül, 3. Semih Baha Başakın-Sare Ece Başakın.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Maçlardan detaylar

-Madalya töreninden detaylar

(FOTOĞRAFLI)

