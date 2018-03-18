Büyükler Karate Milli Takımı'ndan 3 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya

İSTANBUL /

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları öncesi hazırlıklarını sürdüren Büyükler Karate Milli Takımı, Hollanda'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in üçüncü etabında 3 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Büyükler Karate Milli Takımı, Hollanda'da katıldığı Karate 1 Premier Lig'in üçüncü etabında fırtına gibi esti. Dünya sıralamasına puan veren organizasyonlar arasında yer alan Rotterdam'daki müsabakalarda Milli karateciler üç altın, üç gümüş ve beş bronz madalya ile turnuvanın en çok madalya kazanan ülkesi oldu.

Dünya Karate Federasyonu'nun (WKF) önemli organizasyonları arasında yer alan ve 74 ülkeden 683 karatecinin katılım gösterdiği Karate 1 Premier Lig'in üçüncü etabı Rotterdam'da 19 erkek, 11 kadın sporcumuz ülkemizi temsil etti.

16-18 Mart tarihleri arasında TopSportCentrum Arena'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Milli karateciler, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü olan 18 Mart'ta ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza attı.

TÜRK FİNALİ ŞAMDAN'IN

Milli karatecileri buluşturan kumite 60 kilo finalinde zafer Eray Şamdan'ın oldu. 21 yaşındaki Eray, takım arkadaşı Aykut Kaya karşısında 2-0 galip gelerek bu sezon Premier Lig'de üst üste ikinci altın madalyasını kazandı.

Kumite 67 kiloda Burak Uygur, Avusturyalı Stefan Pokorny'i 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 84 kiloda ise Uğur Aktaş, finalde karşılaştığı Fransız Mohamed Elkotby'i 2-1 mağlup etti ve bronz madalya kazandığı Fransa ve İspanya'nın ardından bu sezon üçüncü kez kürsüye Hollanda'da çıkmayı başardı.

Kadınlarda kumite 55 kiloda Tuba Yakan, finalde Tayvanlı Tzu Yu Wen'e 3-1 kaybederken, 61 kiloda da Merve Çoban, Fransız Gwendoline Philippe karşısında tatamiden 2-0 yenik ayrılarak gümüş madalya ile turnuvayı noktaladı.

BEŞ BRONZ MADALYA

Rotterdam'daki organizasyonda yedi sporcumuz üçüncülük için repesaj finaline çıktı. Kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, erkekler 67 kiloda Ömer Kemaloğlu ve 84 kiloda Rıdvan Kaptan bronz madalyanın sahibi oldu.

Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu, Rabia Küsmüş'ten oluşan Avrupa Şampiyonu Kadın Kata Milli Takımı, Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran'dan oluşan Erkek Kata Milli Takımı da İran'ı 5-0 yenerek üçüncülük kürsüsüne çıktı.

DELİHASAN: "ŞEHİTLERİMİZE ARMAĞAN EDİYORUZ"

Büyükler Karate Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Delihasan, 2017'de yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini hatırlatarak, dünya sıralamasına puan veren organizasyonlarda form grafiklerini yükseltmeye başladıklarını söyledi.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları öncesi dünyanın en iyilerinin katıldığı turnuvalarda öncelikli hedeflerinin eksiklerini gidermek olduğunu vurgulayan Murat Delihasan, "Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası öncesi Hollanda'da ciddi bir sınav verdik. Sıralamada ilk 50'de yer alan sporcuların katıldığı turnuvada sporcularımızın yükselen form grafiği neticesinde önemli bir başarı elde ettik. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümünde kazandığımız bu başarımızı, Şehitlerimize ve vatanımızı korumak adına Afrin'de zorlu bir görevde olan Mehmetçiklerimize armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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