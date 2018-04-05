Büyükler Karate Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi son ciddi sınavına çıkıyor

İSTANBUL /

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını sürdüren Büyükler Karate Milli Takımı, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası öncesi son ciddi sınavını, Fas'ın ev sahipliği yapacağı Karate 1 Premier Lig'in dördüncü etabı Rabat'ta verecek.

Büyükler Karate Milli Takımı, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki başarıyı Olimpiyatlara taşımak hedefiyle hazırlık müsabakalarına devam eden Milliler, Karate 1 kapsamında düzenlenen Premier Lig'in dördüncü etabı olan Fas'ın Rabat kentinde tatamiye çıkacak.

10-13 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenecek 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası öncesi son ciddi sınav olan Rabat'ta Büyükler Karate Milli Takımı tam kadro yer alacak.

Dünya Karate Federasyonu'nun (WKF) önemli organizasyonları arasında yer alan ve karatecilerin dünya sıralamasına puan veren etaplardan olan Rabat'ta 72 ülkeden 545 sporcunun kayıt yaptırdığı açıklandı.

6-8 Nisan tarihleri arasında Prens Moulay Abdallah Spor Kompleksi'nde düzenlenecek müsabakalarda Büyükler Karate Milli Takımı, 15 erkek, 12 kadın sporcuyla mücadele verecek.

Mücadele edecek Milli karateciler:

KADINLAR

Ferdi Kata - Dilara Eltemur, Rabia Küsmüş, Gizem Sofuoğlu, Büşranur Kılıç

50kg - Serap Özçelik Arapoğlu, Umay Uygur

55kg - Tuba Yakan, Büşra Tosun

61kg - Merve Çoban

68kg - Hafsa Şeyda Burucu, Eda Eltemur

+68kg -Meltem Hocaoğlu

Kadın Takım Kata - Dilara Eltemur, Rabia Küsmüş, Gizem Sofuoğlu



ERKEKLER

Kata - Mehmet Yakan, Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş

60kg - Aykut Kaya, Eray Şamdan

67kg - Ömer Kemaloğlu, Burak Uygur

75kg - Serkan Yağcı, Erman Eltemur, Murat Öz

84kg - Gökhan Gündüz, Uğur Aktaş

+84kg -Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan Kaptan

Erkek Takım Kata - Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran