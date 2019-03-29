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Büyükler Judo Milli Takımı Tiran'da

ANKARA / Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 30-31 Mart tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadın ve erkeklerde 7'şer judoka temsil edecek. Karayoluyla bu ülkeye giden Milli takımımızda yer alan judocular...

Büyükler Judo Milli Takımı Tiran'da

ANKARA /

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 30-31 Mart tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadın ve erkeklerde 7'şer judoka temsil edecek.
Karayoluyla bu ülkeye giden Milli takımımızda yer alan judocular şöyle:
Kadınlar: 48 kiloda Çiçek Akyüz, 52 kiloda Rabia Şenyayla ve Melda Pınar, 57 kiloda Merve Taş, 70 kiloda Senanur Şahbaz, 78 kiloda Sıdıka Işık ve Sümeyra Aykaç.
Erkekler: 60 kiloda Ahmet Saçan, 66 kiloda Fırat Özkan ve Z. İhsan Oba, 81kiloda Onurcan Tatlıcıoğlu, 90 kiloda Salih Karaman ve Hasancan Kolcu ile 100 kiloda Şayan Nesirpur temsil edecek.

(FOTOĞRAFLI)
 

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