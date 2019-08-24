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Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nda geri sayım başladı
Japonya'nın başkenti Tokyo'da pazar günü başlayacak ve olimpiyat yolunda büyük önem taşıyan büyük organizasyonda Türkiye, 3 kadın ve 5 erkek judocu ile temsil edilecek. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda puan ve kota yönünden milli...
SPOR 23.08.2019, 13:44
Japonya'nın başkenti Tokyo'da pazar günü başlayacak ve olimpiyat yolunda büyük önem taşıyan büyük organizasyonda Türkiye, 3 kadın ve 5 erkek judocu ile temsil edilecek.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda puan ve kota yönünden milli judocular için önemli olan Büyükler Dünya Judo Şampiyonası için geri sayım başladı. Olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Tokyo'da pazar günü start alacak olan önemli organizasyonda 149 ülkeden 34'ü kadın toplam 866 judocu kürsü mücadelesi verecek.
Nippon Budokan Spor Salonu'nda, 25-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan ferdi karşılaşmaların ardından 1 Eylül'de karma takımlar müsabakalarıyla sona erecek Dünya Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı judocular mücadele edecek.
Milli judocuların maç programları şöyle:
25 Ağustos Pazar: Kadınlar 48 Kg Gülkader Şentürk, Erkekler 60 Kg Mihraç Akkuş.
26 Ağustos Pazartesi: Kadınlar 52 Kg İrem Korkmaz, Erkekler 66 Kg Sinan Sandal.
27 Ağustos Salı: Erkekler 73 Kg Bilal Çiloğlu.
28 Ağustos Çarşamba: Erkekler 81 Kg Vedat Albayrak.
29 Ağustos Perşembe: Erkekler 90 Kg Mikail Özerler.
31 Ağustos Cumartesi: +78 Kg Kayra Sayit.
1 Eylül Pazar: Karma takımlar müsabakaları
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda puan ve kota yönünden milli judocular için önemli olan Büyükler Dünya Judo Şampiyonası için geri sayım başladı. Olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Tokyo'da pazar günü start alacak olan önemli organizasyonda 149 ülkeden 34'ü kadın toplam 866 judocu kürsü mücadelesi verecek.
Nippon Budokan Spor Salonu'nda, 25-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan ferdi karşılaşmaların ardından 1 Eylül'de karma takımlar müsabakalarıyla sona erecek Dünya Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı judocular mücadele edecek.
Milli judocuların maç programları şöyle:
25 Ağustos Pazar: Kadınlar 48 Kg Gülkader Şentürk, Erkekler 60 Kg Mihraç Akkuş.
26 Ağustos Pazartesi: Kadınlar 52 Kg İrem Korkmaz, Erkekler 66 Kg Sinan Sandal.
27 Ağustos Salı: Erkekler 73 Kg Bilal Çiloğlu.
28 Ağustos Çarşamba: Erkekler 81 Kg Vedat Albayrak.
29 Ağustos Perşembe: Erkekler 90 Kg Mikail Özerler.
31 Ağustos Cumartesi: +78 Kg Kayra Sayit.
1 Eylül Pazar: Karma takımlar müsabakaları
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