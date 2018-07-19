Büyükkarcı: "Karşıyaka küllerinden doğacak"

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig'de 38 yıl sonra mücadele etmeye hazırlanan Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, yeşil kırmızılı kulübün futbolda küllerinden doğacağını vurguladı.

Çiğli'deki Selçuk Yaşar Tesisleri'nde idmanlarını sürdüren futbol takımının yeni sezona kolej havasında hazırlandığını dile getiren başkan Büyükkarcı, "Gençlerimiz son derece enerjik. Performanslarından memnunuz. Antrenmanları izliyoruz. İyi bir takım olacaklarına inanıyorum. Karşıyaka küllerinden doğacak" dedi.

Kulübün futbol altyapısını büyüttüklerini ifade eden Turgay Büyükkarcı, "Ciddi yatırımlar yapıyoruz. Altyapımızla çok iyi yerlere geleceğiz. Sabırlı olmamız gerekiyor. Yönetim olarak gece gündüz çalışıyoruz. Taraftarımızın bizi desteklemesi lazım. Onlardan tek isteğimiz kombine alarak bize katkıda bulunmaları" diye konuştu.

Öte yandan İzmir ekibi, Aydın Süper Amatör Lig ekibi Yıldızgücü'nden 22 yaşındaki kaleci Kaan Kavurkacı ile anlaştı. Genç file bekçisi profesyonel sözleşme imzalayacak.

