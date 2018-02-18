Büyükçekmece Tepecikspor - Karacabey Birlikspor: 1-0

İSTANBUL,()
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: İbrahim (xxx), Eray (xx), Caner (xxx), Ramazan (xxx), Emrah (xxx), Semih (xxx), Yılmaz (xxx), Aykut (Dk. 83 Fırat), Recep (xxx), Yusuf (xxx) (Dk. 66 Ünalx), Mehmet (xx) (Dk. 77 Mert x)
KARACABEY BİRLİKSPOR: Mehmet (xx), Ömer (xx), İmam (xx), Çağrı (xx) (Dk. 60 Zafer x), Aziz (xx), İlyas (xx), Bünyamin (xx), Ali (xx), Uğur (xx) (Dk. 60 Oğuzhan), Samet (xx) (Dk. 81 Sedat), Emirhan (xx)
GOL: Dk. 16 Semih (Büyükçekmece Tepecikspor)
SARI KARTLAR: Ramazan, Semih ( Büyükçekmece Tepecikspor), Bünyamin (Karacabey Birlikspor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup 23'üncü hafta karşılaşmasında Büyükçekmece Tepecikspor, evinde Karacabey Birlikspor'u 1-0 yenmeyi başardı. Tepecikspor'un golünü 16'ncı dakikada Semih kaydetti. Tepecikspor, puanını 33'e yükseltirken, Karacabey Birlikspor, 32 puanda kaldı.