Büyükçekmece Tepecikspor - Baysal İnşaat Düzyurtspor: 3 - 0

İSTANBUL,()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Büyükçekmece Tepecilspor, sahasında Baysal İnşaat Düzyurtspor'u 3-0 mağlup etti.

Tepecik Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Burak Özcan düdük çaldı. Özcan'ın yardımcılıklarını Vedat Hoşnam ve Serdar Osman Akarsu yaptı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 50'nci dakikada Recep Metin, 69'uncu dakikada Fırat Bozkurt ve 86'ncı dakikada Semih Mustafa Usta kaydetti. Bu sonucun ardından Büyükçekmece Tepecikspor puanını 30'a yükseltirken, Baysal İnşaat Düzyurtspor ise 27 puanda kaldı.