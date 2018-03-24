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Büyükçekmece Tepecik Spor - Tekirdağspor: 1 - 3

Gökhan HEBEPÇİ - İSTANBUL / STAT: Tepecik Şenol Güneş Stadı HAKEMLER: Sercan Murat Gündüzler (xx), Fatih Pazı (xx), Çağlar Öztürk (xx) BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR: İbrahim Karaca (x), Eray Açıkgöz (x), Caner Bulut (x), Onur Demir...

Büyükçekmece Tepecik Spor - Tekirdağspor: 1 - 3

Gökhan HEBEPÇİ - İSTANBUL /

STAT: Tepecik Şenol Güneş Stadı
HAKEMLER: Sercan Murat Gündüzler (xx), Fatih Pazı (xx), Çağlar Öztürk (xx)
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR: İbrahim Karaca (x), Eray Açıkgöz (x), Caner Bulut (x), Onur Demir (x), Emrah Yollu (x), Yılmaz Lüle  (x)(Dk 63 Deniz Yanılmaz (x), Fırat Bozkurt (x), Recep Metin (x), Aykut Çakay (xx), Yusuf Atay (xx), Mehmet Arı (x)(Dk 76 Hakan Esa (x)
TEKİRDAĞSPOR: Onur Muhammet Parlar (xx), Nurullah Serbest (xx), Mert Yıldız (xx), Burak Aydın (xx), Mert Güney (xx), Berk Akıncı (xx)(Dk 62 Emre Kars (x), Cihan Saydam (xx), Vedat Saygı (xx), Tarkan Hancı (xx) (Dk 74 Muhammed Oğuzhan Ceylan (x), İbrahim Can Köse (xxx), Mücahit Özkul (x)(Dk 36 Rıza Çetiner (xx)
SARI KART: Caner Bulut, Yusuf Atay, (Büyükçekmece Tepecik Spor), Berk Akıncı, Burak Aydın, Cihan Saydam, Mert Güney, Onur Parlar, Nurullah Serbest (Tekirdağspor)
GOLLER: Dk 70 Tarkan Hancı, Dk 15 - Dk 89 İbrahim Can Köse (Tekirdağspor), Dk 19 Yusuf Atay (Büyükçekmece Tepecik Spor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup 28'inci hafta mücadelesinde Tekirdağspor, deplasmanda Büyükçekmece Tepecik Spor'u 3 - 1'lik skorla mağlup etti.
Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 70'inci dakikada Tarkan Hancı ile 15 ve 89'uncu dakikalarda İbrahim Can Köse kaydetti. Büyükçekmece Tepecik Spor'un tek golü ise 19'uncu dakikada Yusuf Atay'dan geldi.

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