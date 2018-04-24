Büyükakçay'dan İstanbul Cup'a veda

İSTANBUL,()

TEB BNP Paribas İstanbul Cup UIuslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Çağla Büyükakçay turnuvaya veda etti.

Garanti Koza Park'ta oynanan tekler 1'inci tur karşılaşmasında Yunan rakibi Maria Sakkari ile karşılaşan Çağla Büyükakçay, maça kötü başlamasına rağmen servis kırarak 1-0 öne geçti. Yunan sporcunun etkili vuruşları sonrası savunmada kalan milli tenisçi, 2-1 geriye düştü. İkinci kez servis kırdığı bölümde 4-2 üstünlük yakalamayı başaran ve etkili hücumlarla 5-3 öne geçen Çağla Büyükakçay, servislerde yaptığı hatalarla Sakkari'nin eşitliği yakalamasına engel olamadı. Milli sporcu, ilk seti 7-5 yitirdi. Karşılaşmanın ikinci setinde de file önünde etkisiz kalan Çağla Büyükakçay, 4-0 geriye düştü. Daha sonra Çağla skoru 4-2'ye getirse de, ikinci seti 6-2 kazanan Maria Sakkari adını 2'nci tura yazdırdı.

Günün diğer tekler mücadelesinde ise Sloven Polona Hercog, Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 geçerek 2'nci tura yükselen bir diğer isim oldu.