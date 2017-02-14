Büyük slalomda İtalyan Alex birinci

AVRUPA Gençlik Olimpik Kış Festivali’nin ikinci gününde erkekler Alp disiplini büyük slalom yarışlarında İtalyan Alex Vinatrez birincilik kazandı.Palandöken Avea Pistinde 28 ülkeden 58 sporcunun katıldığı erkekler büyük slalom yarışları nefes kesti. İlk etap yarışlarını 1:05.55'lik süresiyle ilk sırada tamamlayan İtalyan kayakçı, 1:04.51’le yarışı birinci tamamladı. Toplamda 2:10.06’lık dereceyle yarış boyunca birinciliği elinde tutan İtalyan kayakçıyı, Finlandiyalı Turo Torvinen toplamda 2:10.49 ile izledi. İtalyan sporcu Giovanni Zazzaro ise itoplamda 2:11.25’lik dereceyle üçüncülük elde etti.TÜRK BERKİN USTA 21'İNCİ OLDUTürk sporculardan en iyi dereceyi Berkin Usta yaptı. İlk etabı 1:10.17’lik zamanla tamamlayan Usta, ikinci inişte hızını artırarak bitiş noktasına 1:07.39’la ulaştı. Usta’nın toplamda elde ettiği 2:17.56’lik süre, genç atleti 21'inci sıraya taşıdı.Diğer Türk temsilcilerinden Kaan Samgül yarışı toplamda 2:19.29 ile 24. sırada bitirirken, bitiş noktasına 33.sırada gelen Aybaran Ocak ise yarışı totalde 2:25.06’la bitirdi. İlk etaba hızlı başlayan 16 yaşındaki temsilcimiz Can Bostan ise ikinci etapta hızlı bir çıkış yakaladı. Başarılı sporcu çıkış kapısından ayrıldıktan kısa bir süre sonra düşerek diskalifiye oldu.

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