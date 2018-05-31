Büyük Kadınlar Boks Milli takımı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

TRABZON,()

Bulgaristan'ın Sofya kentinde 4-13 Haziran 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyük Bayanlar Avrupa Boks Şampiyonasına katılacak olan Büyük Kadınlar Boks Milli Takımı Trabzon'da şampiyona hazırlıklarına devam ediyor. Kafile başkanlığını Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Alatepe'nin yapacağı Milliler, 3 Haziran 2018 tarihinde Bulgaristan'a gidecek ve 13 Haziran 2018 tarihinde yurda dönecek.

Şampiyonada mücadele edecek sporcular:

48 kg-Ayşe Çağırır

51 kg - Busenaz Çakıroğlu

54 kg- Rabia Oruçoğlu

57 kg- Satı Burcu

60 kg- Esra Yıldız

64 kg- Sema Çalışkan

69 kg-Gülizar Kara

75 kg- Busenaz Sürmeneli

81 kg- Elif Güneri

+81 kg- Şennur Demir

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