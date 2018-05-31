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Büyük Kadınlar Boks Milli takımı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

TRABZON,() Bulgaristan'ın Sofya kentinde 4-13 Haziran 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyük Bayanlar Avrupa Boks Şampiyonasına katılacak olan Büyük Kadınlar Boks Milli Takımı Trabzon'da şampiyona hazırlıklarına devam ediyor....

Büyük Kadınlar Boks Milli takımı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

TRABZON,()

Bulgaristan'ın Sofya kentinde 4-13 Haziran 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyük Bayanlar Avrupa Boks Şampiyonasına katılacak olan Büyük Kadınlar Boks Milli Takımı Trabzon'da şampiyona hazırlıklarına devam ediyor. Kafile başkanlığını Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Alatepe'nin yapacağı Milliler, 3 Haziran 2018 tarihinde Bulgaristan'a gidecek ve 13 Haziran 2018 tarihinde yurda dönecek.
Şampiyonada mücadele edecek sporcular:
48 kg-Ayşe Çağırır
51 kg - Busenaz Çakıroğlu
54 kg- Rabia Oruçoğlu 
57 kg- Satı Burcu
60 kg- Esra Yıldız
64 kg- Sema Çalışkan 
69 kg-Gülizar Kara
75 kg- Busenaz Sürmeneli
81 kg- Elif Güneri
+81 kg- Şennur Demir  

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