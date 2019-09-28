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Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 1 ve 2'nci Grup müsabakaları sona erdi
Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 1'inci ve 2'nci Grup müsabakaları, bugün yapılan final karşılaşmalarıyla tamamlandı. Konya'da düzenlenen müsabakaların sonunda ilk...
SPOR 28.09.2019, 15:30
Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 1'inci ve 2'nci Grup müsabakaları, bugün yapılan final karşılaşmalarıyla tamamlandı.
Konya'da düzenlenen müsabakaların sonunda ilk üçe giren sporcular 22-27 Aralık tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenecek olan Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı.
Bugün yapılan final müsabakaları sonunda sporculara madalyalarını Boks Federasyonu Asbaşkanı Recep Çınar, Boks Federasyonu Asbaşkanı Yavuz Can, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz ve Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu taktim etti.
Konya'da düzenlenen müsabakaların sonunda ilk üçe giren sporcular 22-27 Aralık tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenecek olan Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı.
Bugün yapılan final müsabakaları sonunda sporculara madalyalarını Boks Federasyonu Asbaşkanı Recep Çınar, Boks Federasyonu Asbaşkanı Yavuz Can, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz ve Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu taktim etti.
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