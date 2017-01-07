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Büyük Edinburgh Krosu'nda milli atlet Yasemin Can birinci oldu

Yarışta Meryem Akdağ ikinci olurken, erkeklerde ise Aras Kaya üçüncülüğü elde etti Ercan ATA/ANKARA, () İskoçya'da bugün yapılan EA Permit kros yarışı Büyük Edinburgh Krosu'nda milli atlet Yasemin Can birinci oldu. Büyük Edinburgh...

Büyük Edinburgh Krosu'nda milli atlet Yasemin Can birinci oldu

Yarışta Meryem Akdağ ikinci olurken, erkeklerde ise Aras Kaya üçüncülüğü elde etti

Ercan ATA/ANKARA, ()

İskoçya'da bugün yapılan EA Permit kros yarışı Büyük Edinburgh Krosu'nda milli atlet Yasemin Can birinci oldu.

Büyük Edinburgh Krosu'nda bayanlarda Türkiye adına Avrupa karmasında yarışan milli atlet Yasemin Can birinci olurken, bir diğer Türk atlet Meryem Akdağ da ikinciliği elde etti. Erkeklerde ise Aras Kaya üçüncü olarak yarışmayı tamamladı.

Erkeklerde 2016 Avrupa Kros şampiyonu Aras Kaya, kadınlarda ise Avrupa'nın en iyi iki kroscusu olarak İtalya'nın Chi kentinde podyuma çıkan Yasemin Can ile Meryem Akdağ, Avrupa takımının formasıyla yarışma hakkı elde etmişlerdi.

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