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Büyük Anadolu Kırıkkalespor-Gazişehir Gaziantepspor: 0-4

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, () -  STAT: Başpınar Stadyumu HAKEMLER: Cihan Aydın (xxx), Kemal Elmas (xxx), Cem Özbay (xxx) BÜYÜK ANADOLU KIRIKKALESPOR: Tayfun (x)-, Adem (xx), Gökhan (x) Eray (x), (Dk. 56 Fatih Deniz x), Muhammed (xx),  Mehmet (x),...

SPOR 26.09.2019, 15:35
Büyük Anadolu Kırıkkalespor-Gazişehir Gaziantepspor: 0-4

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, () - 
STAT: Başpınar Stadyumu
HAKEMLER: Cihan Aydın (xxx), Kemal Elmas (xxx), Cem Özbay (xxx)
BÜYÜK ANADOLU KIRIKKALESPOR: Tayfun (x)-, Adem (xx), Gökhan (x) Eray (x), (Dk. 56 Fatih Deniz x), Muhammed (xx),  Mehmet (x), Savaş (x), Şerif (xx), (Dk. 80 Adem x), Mehmet (x) Cengiz Han (xx), Eren (x)
GAZİŞEHİR GAZİANTEPSPOR: Yuri (xxx)-, Ulaş (xxx) (Dk. 84 Sefa xx) Kubilay (xxx), Jefferson (xxx), Kenan (xxx), Pawlowski (xxx), Raman (xxx), (Dk. 78 Hamza xx), Pawel (xxx), Furkan (xxx), Mehmet Erdem (xxx), Ali (xx), (Dk. 46 Hasan xx)
GOLLER: Dk. 43 Raman, Dk. 48 Kenan, Dk. 63 Mehmet Erdem, Dk. 64 Jeffersen
SARI KARTLAR: Dk. 67 Mehmet (Büyük Anadolu Kırıkkalespor), Dk. 55 Kubilay, Dk. 70 Jeffersen (Gazişehir Gaziantepspor)
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6'ncı Grup'ta mücadele eden Büyük Anadolu Kırıkkalespor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turunda Süper lig temsilcisi Gazişehir Gaziantepspor'a kendi sahasında 4-0 yenilerek kupadan elendi.
43'üncü dakikada Kenan'ın korner vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Raman, topu ağlarla buluşturdu: 0-1
48'inci dakikada, Pawlowski'nin ceza alanı içerisindeki pasıyla buluşan Kenan, takımını ikinci golünü kaydetti: 0-2
63'üncü dakikada, Jefferson'un pasıyla buluşan ceza alanı dışında topla buluşan Mehmet Erdem'in sert şutu ağlarla buluştu: 0-3
64'üncü dakikada, Furkanı'ın ceza sahasına kestiği ortada Jefferson'un vuruşu ağlarla buluştu: 0-4
Karşılaşma, konuk takım Gazişehir Gaziantepspor'un 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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