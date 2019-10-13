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Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı
İSTANBUL / Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalyanın sahibi oldu. 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang ile karşı karşıya gelen Busenaz, rakibini...
SPOR 13.10.2019, 14:24
İSTANBUL /
Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalyanın sahibi oldu.
69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang ile karşı karşıya gelen Busenaz, rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı.
Bu arada kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaşan 21 yaşındaki sporcu, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.
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