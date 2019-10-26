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Busenaz Çakıroğlu: Fenerbahçe ile gönül bağım ömür boyu sürecek

Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Çakıroğlu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında tebrik edildi. Bu yıl büyük başarılar yakaladığını ifade eden Busenaz Çakıroğlu, "Bu sene büyük başarıları, bu...

SPOR 26.10.2019, 13:21
Busenaz Çakıroğlu: Fenerbahçe ile gönül bağım ömür boyu sürecek
Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Çakıroğlu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında tebrik edildi.

Bu yıl büyük başarılar yakaladığını ifade eden Busenaz Çakıroğlu, "Bu sene büyük başarıları, bu bayrak altında elde ettim. O yüzden çok mutluyum. 2 Avrupa Şampiyonluğu ve dünya ikinciliğim var. Fenerbahçe ile ömür boyu gönül bağım devam edecek. Önümüzde olimpiyatlar var. Uzun ver zorlu bir yol  olacak. İnşallah Tokyo’dan da altın madalya ile dönerek karşınıza gelirim”  ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Busenaz Çakıroğlu'nun konuşması
-Ali Koç'un Busenaz'ı tebrik etmesi

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