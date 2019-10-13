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Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya

İSTANBUL / Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda ringe çıkan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu. Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo yarı finalinde Hint Chungneijang...

SPOR 13.10.2019, 12:29
Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya

İSTANBUL /

Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda ringe çıkan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo yarı finalinde Hint Chungneijang Mary Kom Hmangte'yi yenerek finale yükseldi. Finalde ise Rus Liliya Aetbaeva'ya mağlup olan Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı.

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