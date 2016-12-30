Bursaspor’un tüzük genel kurulu ertelendi

BURSASPOR Kulübü’nün bugün saat 18.00’de yapılması planlanan tüzük genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 9 Şubat 2017 tarihine ertelendi.Bursaspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç yaptığı açıklamada, “Tüzük genel kurulu için bugün sadece 11 üyemiz buraya gelerek imza attılar. Gerçekleşmesi için genel kurul üyelerimizin 3’de 2 çoğunluğunu yakalamak gerekiyordu. Tüzük genel kurulu çoğunluk sağlanamadığı için 9 Şubat 2017 tarihinde yine Merinos Atatürk Kongre Merkezi’nde saat 17.00’de gerçekleştirilecek. Bursaspor için önemli bir konu. Bu konu üzerinde divan kurulu üyelerimiz, Bursaspor Yönetim Kurulu ve gönüllülük esasıyla bir takım çalışmalar yapan taraftarlarımız oldu. Hepsine ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

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